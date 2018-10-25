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Финляндия
26.10.2018 08:37
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Выходные в Финляндии 27–28 октября: Книги и кофе, лакрица и Хэллоуин

В Хельсинки приедет автор комиксов о Скрудже Макдаке, а в Турку перед началом международных военных учений гражданским позволят заглянуть на боевые корабли. Главные гастрономические события уик-энда - фестивали кофе и лакрицы.

Выходные в Финляндии 27–28 октября: Книги и кофе, лакрица и Хэллоуин

pixabay.com, PublicDomainPictures

В последние выходные октября температура выше нуля ожидается лишь в южных и восточных регионах Финляндии. В северных и западных районах страны столбик термометра опустится до минус одного градуса. Суббота будет облачной, однако в воскресенье выглянет солнце. Финская полиция уже рекомендует автомобилистам переходить на зимние шины.

С 25 по 28 октября Хельсинки принимает Международную книжную ярмарку. Посетителей ждут книжные новинки и встречи с авторами, например, с писательницей Дженнифер Клемент, поэтессой Патрицией Локвуд, автором комиксов Доном Росой, известным своими рассказами о Скрудже Макдаке, Дональде Даке и других персонажах Диснея. Россию на выставке будет представлять писательница Елена Чижова. К празднованию столетия независимости Эстонии будут приурочены выступления эстонских авторов. Ярмарка работает с 10 до 20 часов, в воскресенье – до 18. Билет для взрослых стоит 19 евро.

В эти же дни в Выставочном центре Хельсинки будет проходить гастрономическая ярмарка. Для гостей подготовлены различные дегустации и кулинарные мастер-классы. Также эта неделя стала для столицы кофейной. До 28 октября в любом из заведений – участников фестиваля Helsinki Coffee Week можно получить специальную карту, по которой каждая шестая чашка кофе будет бесплатной.

В выставочном центре Wanha Satama в выходные устроят Фестиваль лакрицы и салмиакки. Посетители узнают о применении лакрицы в кулинарии, а также примут участие в дегустациях и конкурсах. Желающие смогут приобрести продукцию из лакрицы и салмиакки от местных производителей. В субботу посетителей ждут с 10 до 18 часов, в воскресенье – с 11 до 17 часов. Билет для взрослых стоит 13 евро.

В пятницу, 26 октября, можно попасть на фестиваль Dance in Finland и увидеть финских танцовщиков, выступающих в различных направлениях: от балета до фламенко и экспериментального танца. Билеты стоят 22,50 евро.

В Художественном музее Хельсинки 27 октября состоится открытая экскурсия по выставке The Major Exhibition художников-авангардистов Гилберта и Джорджа. Экскурсия на английском языке начнется в 15:00. Оплачивается только входной билет.

hamhelsinki.fi

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В столичном зоопарке Коркеасаари Хэллоуин начнут отмечать уже в эти выходные, с 10 до 16 часов. Посетителям предложат побороть свои страхи, посмотрев в глаза змее и подержав в руках таракана. Также можно будет понаблюдать за кормлением животных: представителей семейства кошачьих, кенгуру, верблюдов и кабанов.

Хэллоуин, или День всех святых, в Европе отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых, однако в Финляндии эта дата подвижна. В этом году в Суоми День всех святых (Pyhäinpäivä) выпадает на 3 ноября.

Тему Хэллоуина подхватят и любители спорта. 27 октября в финской столице состоится Helsinki Halloween Run. Участникам забегов на 5 или 10 км предлагают нарядиться в хэллоуинский костюм, однако можно бежать и в обычной одежде.

28 октября завершаются выступления Sirkus Finlandia в Хельсинки. Зрителей ждут выступления акробатов и клоунов, фокусы, номера с дрессированными животными. В субботу можно попасть на дневное и вечернее представления, в воскресенье состоится только дневное. Билеты стоят от 21 евро.

27 октября в столичном регионе начнется международный музыкальный фестиваль. Кауниайнен станет площадкой для лекций, концертов классической музыки для взрослых и детей, которые продлятся до 4 ноября.

В Лаппеенранте в пятницу можно успеть на осеннюю ярмарку на Рыночной площади, где торговля будет идти с 7 до 17 часов. Там будет продаваться продукция местных фермеров, овощи, фрукты и сувениры. На ярмарке ожидается более 100 продавцов со всей Финляндии.


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Сезон ярмарок салаки продолжает Турку. Там торговать рыбой будут с 25 по 28 октября. В субботу ярмарка ждет посетителей с 9 до 18, в воскресенье – с 9 до 16 часов.

Также 27 и 28 октября на набережной реки Аура в Турку будут открыты для посещения военные суда, участвующие в морских учениях Northern Coasts 18. Эти учения проходят в Финляндии с 25 октября по 8 ноября и объединяют более 4000 военных моряков из разных стран. Посетителей ждут с 12:00 до 16:00, вход бесплатный.

Turku.fi (скриншот)

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Виктория Трифонова, Фонтанка.ру


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