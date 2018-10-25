На выставке полицейской техники радикалы устроили акцию протеста

Активистка «Другой России» пролила собственную кровь на стенде ФСИН в знак протеста против методов, используемых в российской пенитенциарной системе.

«Нацболка Ольга Шалина <...> вскрыла себе вены. Это художественный жест, показывающий, что действительно творится в колониях», – сообщили 25 октября в незарегистрированной политической партии «Другая Россия», учрежденной членами запрещенной НБП.

На видео с выставки «Интерполитех», которое стало распространяться в Интернете, запечатлено, как Шалина забралась на ведомственный автомобиль и на фоне надписи «Федеральная система исполнения наказаний» продекламировала свои тезисы. По ее словам, сотрудники ФСИН «тайно и явно» якобы подвергают пыткам и унижениям заключенных. В своем выступлении она припомнила видео с пытками в Ярославской колонии и свой опыт взаимодействия с пенитенциарной системой.

«Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные?» – задалась вопросом Шалина перед десятками зевак.

После этого она потребовала распустить ФСИН и разбросала листовки. Затем Шалина вскрыла себе вены на руке, и ее кровь стекала по автомобилю, пока ее не задержали. Акция протеста закончилась для нее попаданием в НИИ им. Склифосовского.

Напомним, что Ольга Шалина – одна из участниц акции у Таганского суда, за которую в 2012 году она получила реальный срок по статье "Хулиганство". Из колонии она освободилась в 2015 году.