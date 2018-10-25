Минпросвещения готово отправлять за границу русских учителей — для преподавания на родном языке

Направлять учителей из России в другие страны готово Министерство просвещения РФ. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, педагоги могут преподавать русским детям за границей на родном языке.

«Мы будем работать и с другими странами, которые заинтересованы в этом проекте, чтобы наши учителя ехали и на родном языке (преподавали. — Ред.)», — сказала Васильева на пленарном заседании в Совете Федерации 25 октября. Министра цитирует РИА Новости.

Отметим, что уже второй год учителей из регионов РФ отправляют в Таджикистан. В этом году гуманитарный проект стартовал и в Киргизии.

Сегодня же Васильева заявила о необходимости обеспечить каждую школу страны психологами. По ее мнению, это поможет предотвратить трагедии, подобные керченской, где студент расстрелял учащихся и педагогов Политехнического колледжа, а также взорвал в здании бомбу.