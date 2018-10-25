Петербуржцы пытаются спасти запертых в белом УАЗе кошек и собак. Животные без еды и воды больше суток

Сотрудники бизнес-центра «Фарватер» присматриваются к белому УАЗу, припаркованному напротив здания, с утра 24 октября. Внутри, по словам очевидцев, уже больше суток заперты несколько собак и кошек.

читательница "Фонтанки" Ирина

Как сообщила «Фонтанке» читательница Ирина, которая работает в «Фарватере», машина появилась возле 7-го дома по Введенскому каналу накануне утром. В салоне очевидцы заметили несколько домашних животных – минимум 2 собаки и несколько кошек. На утро четверга, 25 октября, УАЗ стоит там же, на стеклах образовался конденсат, а поблизости от автомобиля чувствуется неприятный запах. Судя по фото и видео, звери породистые, на одной из собак надета жилетка.

Фото: читательница "Фонтанки" Ирина

Неравнодушные горожане вызвали полицию. Спустя два часа после звонка, по словам Ирины, к зданию подъехала машина ДПС. «Посмотрели и уехали», – передают очевидцы. Охрана в бизнес-центре сообщила «Фонтанке», что среди постоянных арендаторов в последнее время на белом УАЗе никто регулярно не приезжал. Судя по номерным знакам, автомобиль зарегистрирован в Самарской области.

В управлении ветеринарии добавили, что по закону вскрывать автомобиль имеют право только представители правоохранительных органов.