Из-за замены эскалаторов входы в метро будут ограничивать на полтора года. На очереди «Техноложка», «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина»

Реконструкции наклонных ходов станций петербургского метрополитена, предполагающие замену и увеличение количества эскалаторов с 3 до 4, ограничат входы и выходы в городскую подземку на полтора года. Об этом 24 октября на заседании транспортной коллегии заявил глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

«Сегодня некоторым эскалатором уже под 70 лет, ничего вечного нет у нас. Их надо менять на более современные, и не только потому, что появляются новые системы управления, но и потому, что просто есть уже физический износ. Наиболее проблемная станция – это «Балтийская», где один наклон (туннель для спуска в метро. — Прим. ред.). Там, где два наклона, проще, но не все станции первого пуска имеют два входа, а эти ремонты ждут многие станции», – отметил Владимир Гарюгин в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) добавили, что в 2019 году планируют начать реконструкцию станции «Технологический институт – 1», в 2020 году – «Площадь Восстания – 2», а в 2021 году – «Площадь Ленина». Сами станции будут работать, закроется лишь по одному входу на каждую из них. По первоначальному плану КРТИ предполагалось начать замену эскалаторов на станции «Технологический институт – 1» в этом году, но аукцион ведомства для поиска подрядчика отменили https://www.fontanka.ru/2018/07/23/071/ из-за замечаний от городского комитета по госзакупкам. Предполагается, что станция закроется почти на 2 года.

Точные сроки закрытия остальных станций станут известны после того, как для каждой их них создадут проект реконструкции. «Фонтанка» писала о том, что в начале октября комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заказал https://www.fontanka.ru/2018/10/02/082/ проекты расширения трех станций: «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и «Кировский завод». К сентябрю 2019 года эта документация должна быть готова.