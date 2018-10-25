В Петербурге обещают туман, гололедицу, мокрый снег, дождь. И всё в пятницу

Конец рабочей недели в Петербурге будет ненастным. В городе на Неве обещают туман, гололедицу, мокрый снег, дождь — и все в один день.

Картину ненастья рисует ГУ МЧС Северной столицы. Ведомство предупреждает: по прогнозу синоптиков, 26 октября в Петербурге ожидается местами небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах туман. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Выходные, по словам главного синоптика города Александра Колесова, тоже будут снежными.