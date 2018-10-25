«Охотники за привидениями». В Красноярском крае «призрак» год воровал деньги из квартиры

В Красноярском крае женщина обратилась в полицию с необычным заявлением. Она попросила разобраться с потусторонними силами, которые методично опустошали ее копилку.

Как сообщили 25 октября в пресс-службе краевого ГУ МВД, помощь потребовалась 29-летней жительнице Сосновоборска. Женщина утверждала, что у нее в квартире орудует полтергейст. Причем интересуют его бессмысленные для бесплотного существа деньги. Со слов потерпевшей, в течение года наглый призрак прихватил 81 тысячу рублей. Версию земного происхождения вора она решительно отвергла, объяснив, что никаких следов взлома никогда не видела.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что под видом паранормального явления в квартире появлялся бывший муж женщины. По предварительной информации, он изготовил дубликаты ключей и проникал домой к потерпевшей, пока она была на работе.

Восемь непрошеных визитов стали восемью уголовными делами о кражах. С 34-летнего «призрака» взяли подписку о невыезде. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.