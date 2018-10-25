«Оку», едущую в Адлере почти под водой, сняли на видео

Впечатляющие видеозарисовки с затопленных курортов на юге России продолжают наводнять соцсети.

В Адлере на дороге, которая выглядит как полноводный канал, заметили «подлодку» «Ока». Видео в инстаграме демонстрирует, как малолитражка пересекает глубокое место, уходя под воду местами почти по ветровое стекло.

А более крупный объект, типа контейнера, в Туапсинском районе несёт волнами, как жестянку, и с грохотом разбивает о мост.

Напомним, мощные ливни в Краснодарском крае и на Кубани 24 октября вызвали сходы селей, камнепады и подтопления. Местами вода поднялась на два метра. Нарушилось автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Повреждены дороги и мосты, нарушено газо- и водоснабжение. Школы и детские сады закрыты, на автозаправках, по словам местных жителей, очереди в несколько сот метров. Два человека погибли, трое пострадали и один пропал без вести. Эвакуированы, по данным краснодарского ГУ МЧС, более 360 человек, а на Кубани – около 460. Так, в городе Хадыженске Краснодарского края с крыши дома с помощью катамарана спасли двух детей.

«Деревья валились один за одним. Четыре фуры плыло. Брат говорит, два человека плыло, за бревна держались», – цитирует «Газета.Ru» рассказ жительницы села Цыпка Туапсинского района. В населённом пункте нет ни света, ни воды, ни мобильной связи.

По прогнозам, циклон задержится в регионе как минимум на сутки.