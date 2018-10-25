СМИ: Пентагон уже представил план принятия на вооружение запрещенных договором о РСМД ракет

На фоне возможного выхода Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Пентагон уже подготовил для рассмотрения конгресса план принятия на вооружение новых ракетных систем.

В рамках оборонного бюджета США конгресс утвердил подготовку доклада по поводу ракет средней дельности, а также модификации уже имеющихся вооружений. Секретный отчет был представлен Пентагоном. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Американские военные рассматривают четыре возможных варианта принятия на вооружение ракетных систем с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров, которые попадают под ограничения договора о РСМД. Пентагон также рассматривает модернизацию имеющихся на вооружении тактических ракет малой дальности.

Президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из договора 20 октября. Причиной он назвал несоблюдение Россией условий соглашения. При этом американский лидер может принять решение о выходе самостоятельно. США обвиняли Москву и раньше, в частности нарушение разглядели в новом российском вооружении. Владимир Путин представил его во время послания Федеральному собранию 1 марта. Москва уверена, что военные новинки не подпадают под условия РСМД.

РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.