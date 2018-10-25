Расформировать, и никак иначе. В петербургской ОНК рассказали о методике пыток от УФСБ

Члены петербургской общественной наблюдательной комиссии Екатерина Косаревская и Яна Теплицкая представили доклад, в котором расписаны методы работы УФСБ по Петербургу и области. Судя по жалобам, самым востребованным остаётся электрошок, а познакомить с ним могут любого.

Заключение опубликовано 25 октября. В его основу легли жалобы на пытки и издевательства со стороны сотрудников УФСБ по Петербургу и области, которые поступали правозащитникам с января 2017 года по май 2018-го. ОНК называет 13 фамилий, отмечая, что обнародует не все и пострадавших от сопряжённого с насилием общения с контрразведкой больше. Чаще всего на подозреваемых, по их признаниям, воздействуют током. Также в заключение вошли электрошокер в пах и палец в ухе, повредивший барабанную перепонку.

«Во всех обращениях можно говорить о колоссальном давлении со стороны сотрудников ФСБ на всех участников событий: на самих жертв пыток, на врачей, оказывающих им помощь или проводящих обследование перед пытками, на свидетелей», – говорится в докладе. Обращения подкрепляют медицинскими документами, фотографиями и постановлениями об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам истязаний. На данный момент пытки являются практически неотъемлемой частью работы УФСБ, делают вывод авторы.

«Ясно, что в настоящий момент любой человек находится в группе риска: в этом заключении упоминаются мусульмане и атеисты, анархисты и сотрудники полиции, игроки в страйкбол и стрелки из арбалета, предприниматели из 90-х и промышленные альпинисты», – пишут общественники и видят выход в роспуске всего управления ФСБ без права передачи его полномочий другому органу.

Предусмотрен и менее радикальный вариант: наказать причастных, а все дела, которые сопровождало УФСБ, пересмотреть без учёта доказательств, которые могли выбить или выманить шантажом. Это, в частности, дело о подготовке теракта в Казанском соборе, где из пяти задержанных про побои и применение электрошокера рассказывали двое. Жаловались на пытки фигуранты и свидетели по делу о «террористическом сообществе «Сеть». Не молчал петербуржец, которому во время обыска карабином пробили внутренние органы. При этом пострадавший назвал вполне конкретного сотрудника, который сделал его инвалидом.