«Анжи» оштрафовали за баннер фанатов в поддержку Кокорина

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) России оштрафовал махачкалинский «Анжи» за болельщиков, которые во время матча 11-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА поддержали арестованного Александра Кокорина. Как сообщает Sport.24, дагестанской команде придется заплатить 25 тысяч рублей за баннер в поддержку футболиста.

На баннере было написано: «Кокорины, все будет хорошо».

Баннер Дикой дивизии в поддержку Кокориных pic.twitter.com/adZgo3Wa4X — Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 19 октября 2018 г.

В 2013 году Кокорин перешел из московского «Динамо» в «Анжи», однако не успел провести там ни одного матча. У клуба из Махачкалы начались серьезные финансовые проблемы. В результате были распроданы все ведущие игроки. Кокорин вернулся в «Динамо», а в 2016 году перешел в «Зенит».

Напомним, на прошлой неделе Кокорин, его брат и друг Павел Мамаев (полузащитник «Краснодара») были арестованы на два месяца. По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.