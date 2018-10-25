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Происшествия
25.10.2018 15:55
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Катание на качелях в Полюстрово закончилось для школьницы реанимацией. Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет

Девочка десяти лет была травмирована на детской площадке на Бестужевской улице в Петербурге в конце прошлой недели. По предварительной информации, от качелей отломилась металлическая часть. Двор благоустроили два месяца назад. 

Как сообщает прокуратура Северной столицы 25 октября, в больницу ребенка увезли 21-го числа со двора 79-го дома по Бестужевской улице. В реанимацию девочка отправилась после удара металлической частью качелей. Доследственная проверка организована Следственным комитетом, в ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, качели оказались неисправными. Следствие и надзор намерены присмотреться к заказчику работ – муниципальному округу «Полюстрово» – и исполнителю – ООО «Городское дворовое строительство». 

Контракт на благоустройство был заключен в марте этого года, конкурсная документация предполагала выполнение работ в сентябре. Общая сумма контракта – 35 миллионов рублей, из нее на установку оборудования выделено более двух миллионов. 

Оперативный комментарий в МО «Фонтанке» получить не удалось. Представители компании-подрядчика заверили, что поставленные ими в сентябре качели не ломались.

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