Перуанских карманников осудили в Петербурге через Google-переводчик. К Новому году они выйдут на свободу, на родине будет лето

Ленинский суд Петербурга вынес приговор четырем гражданам Перу за карманные кражи в период чемпионата мира по футболу. Потерпевшими оказались жители Юго-Восточной Азии, и трудности перевода решались в суде через Google-переводчик.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Вильясанте Чунки, Альфонсо Чавес, Онор Лопес и Хайме Кордова признаны виновными в двух эпизодах воровства у туристов и приговорены к 9 месяцам колонии общего режима каждый.

По новым правилам день в СИЗО приравнен к полутора в колонии. Перуанцы сидят в изоляторе 131 день, и через пару месяцев их срок наказания будет исчерпан. В колонию они не поедут, дождутся свободы в Петербурге.

12 июня в Пулково Чунки, Чавес, Лопес и Кордова украли с багажной тележки гражданина Южной Кореи сумку с имуществом на 38 тысяч рублей, через три дня жительница Китая осталась без сумки в ресторане отеля «Азимут», ее ущерб оценен в 275 тысяч.

Подсудимые признали вину в полном объеме. Потерпевшие в суд не приехали, от них требовалось письменное согласие на рассмотрение дела в особом порядке. Гражданин Южной Кореи прислал свое «да» на английском языке через мессенджер Whatsapp, а иероглифы китаянки пришлось пропускать через онлайн-переводчик и подтверждать достоверность ее согласия переводчиком живым.