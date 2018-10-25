В бывшем Днепропетровске памятник комсомольцам облили красной краской

Памятник комсомольцам облили красной краской в украинском Днепре (бывшем Днепропетровске). Над монументом, находящимся на Соборной площади, вероятно, надругались ночью 25 октября, так как на месте происшествия ощущается запах свежей краски.

Как передает портал 112.ua, вандалы также оставили несколько надписей, среди прочего, в их послании фигурирует «красный террор».

Между тем патрульная полиция Днепропетровской области не знает ничего о происшествии.

Напомним, сегодня стало известно о том, что во Львове храм Московского патриархата заклеили листовками с изображением Сталина и надписью «Сталинский патриархат».

Во время гуляний 14 октября, посвященных Дню защитника Украины, активисты добровольческого движения ОУН (запрещено в РФ) хотели снести памятник генералу Ватутину, но им не дали этого сделать полицейские. Монумент успели забросать яйцами.