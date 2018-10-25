Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство журналиста Хашкаджи «преднамеренным»

Королевство на Аравийском полуострове проводит расследование смерти критика режима в Эр-Рияде.

«Прокуратура продолжает следственные действия в свете информации, полученной от совместной саудовско-турецкой рабочей группы. Эта информация указывает на то, что подозреваемые в этом инциденте совершили свое злодеяние преднамеренно», – цитирует главу ведомства Сауда аль-Муаджиба Alekhbariyatv.

النائب العام: معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 25 октября 2018 г.

Генпрокурор королевства заверил, что намерен добиться выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства. Чуть позже Эр-Рияд признал факт гибели журналиста.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.