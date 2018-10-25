Путин потребовал серьезно усилить контроль за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за оборотом оружия в стране и изменить законодательство в этой области. Соответствующее поручение глава государства дал Росгвардии, передает 25 октября телеканал 360.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», – сказал Путин на встрече с высшими офицерами в Кремле.

Ранее ужесточить контроль за оружием призвал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя события в Керчи. В МВД предложили монтировать в оружие специальные датчики, которые будут отслеживать его перемещение и подадут сигнал, если владелец приблизится с ним к школе или детскому саду.

В политехническом колледже Керчи 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате погиб 21 человек, в том числе и стрелок. Всего пострадали 73 человека.