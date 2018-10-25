Потомки блокадников против петербургского Фестиваля света как увеселительного мероприятия

Потомки блокадников выступили против проведения городского Фестиваля света на территории Московского Парка Победы.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказал организаторам Фестиваля света в согласовании его проведения в Московском парке Победы. Соответствующий ответ направлен в комитет по туризму, который занимается проведением мероприятия. Там заверяют, что развлечений и не планировали, и даже наоборот, хотели сделать мемориальную инсталляцию. Но активисты не верят.

Как стало известно «Фонтанке», организаторам фестиваля сегодня же должен поступить такой ответ: «КГИОП отказывает в согласовании проведения Фестиваля света на территории объекта культурного наследия «Парк Победы Московский» и предлагает организаторам рассмотреть для его проведения другие территории, расположенные вне границ объектов культурного наследия».

Фестиваль света планируется провести в городе с 3 по 5 ноября, его основным местом проведения должна стать площадка СКК. Но также организаторы собирались разместить три десятка световых инсталляций в Московском парке Победы. Против этого выступили инициативные горожане, посчитавшие неуместным световое шоу. Общественники настиавают: многолетняя борьба за увековечивание и почитание памяти жертв ленинградской блокады закалила их, и в то, что праздник света не потревожит ни чувства блокадников, ни их родственников, не верят. По факту он выльется в увеселительное мероприятие, уверены они.

Располагавшийся на месте парка кирпично-пемзовый завод №1 в годы войны был преобразован в крематорий, в обжиговых печах которого было сожжено, согласно исторической справке на сайте парка, свыше 100 тысяч тел погибших.

Накануне, узнав о грядущем Фестивале света, активисты направили в электронной форме обращение к вице-губернатору Олегу Маркову с просьбой не проводить шоу в парке. О поступившем обращении активистов «Фонтанке» рассказали и в комитете по благоустройству — там на основании рекомендации КГИОП в настоящее время рассматривают вынесение аналогичного отказа.

Но уже полюбившийся праздник не будет полностью отменен. Глава Комитета по туризму Евгений Панкевич на вопрос «Фонтанки» о дальнейших действиях ведомства ответил, что пока не располагает информацией об отказах в согласовании Фестиваля света, и все возникающие вопросы намерен «прорабатывать совместно с коллегами».

«Основной площадкой Фестиваля света будет СКК, а парк используется как подход, – пояснил он. – Мемориальная зона не будет задействована ни в коем случае, используются только основные подъезды, и мы, наоборот, хотим подчеркнуть величественность парка, мемориал. И инсталляции, которые там были запланированы, мемориальное значение парка не уменьшают, а наоборот, показывают. Там не будет никакого звука, просто красивый световой фактор».

Евгений Панкевич упомянул о давно запланированной на 26 октября встрече с блокадными организациями и ветеранами и рассказал, что планируется показать им концепцию фестиваля. «Мы готовы к маршрутным улучшениям», – заверил он.

Выбор Московского парка Победы в качестве площадки для проведения мероприятия в этом году председатель комитета по развитию туризма объяснил необходимостью диверсифицировать маршруты и обратить внимание горожан на другие достопримечательности города.

«Мы хотим обращать внимание и потоки делегировать не только на основные места — на Дворцовую площадь, но также и на другие наши основные городские рекреационные зоны», – сказал он, подчеркнув, что та часть фестиваля, что проводится на площадке СКК, проблем с согласованием не имеет.

В инициативной группе «Фонтанку» заверили, что в курсе аргументов Комитета по туризму.

«У нас 1200 потомков блокадных семей, которые защищают и борются за Парк Победы уже много лет, – рассказала член инициативной группы Тамара Денисенко. – Это кладбище, минимум 700 тысяч трупов было сожжено в соплах того кирпичного завода. Мы в парке уже запустили бесплатную экскурсию «Московский парк победы — парк памяти и скорби нашей», возродили традицию завязывания ленточек на деревьях 27 января. Мы сейчас добиваемся освобождения павильона площадью 302 квадратных метров, который Комитет имущественных отношений сдал в аренду под ресторан, и нам уже сказали, что договор продлен не будет. Там мы, общественность, откроем постоянную экспозицию «Парк памяти».Наш парк — памятник федерального значения, внесенный в реестр воинских захоронений России, его площадь — без малого без 2,5 соток 68 га, в том числе почти 9 га — это пруды. Это карьеры, на дне которых лежит человеческий пепел».

Судить об уместности мероприятия, не имея перед глазами заверенных эскизов инсталляций, объективно сложно. Но примерные изображения у организаторов есть, как и названия. Среди тех, что были направлены в инстанции для согласования – «Светящаяся Луна», «Зона памяти» с диодными светильниками и видеороликами о Второй мировой войне, «Мистический лес» со светящимися растениями и животными, танцующие роботы с масками и лазерным сопровождением, «La petit chef» (3D еда), фонарики над водой, «Светящийся тоннель», «Световые столбы», «Единороги в облаках», «Светящиеся зайцы» и другие объекты.

Фото: САРАФАН PR

Напомним, Фестиваль света обойдется городу в 40 миллионов рублей — победителем конкурса было признано рекламное агентство «Грейт». 9 октября подписание контракта было приостановлено в связи с поступившей жалобой на конкурсную документацию. После разбирательства 12 октября Управление федеральной антимонопольной службы признало жалобу частично обоснованной, однако результаты аннулированы не были.

В 2017 году фестиваль проводился на Дворцовой площади и на крейсере «Аврора» и был посвящен 100-летию Революции, — контракт на проведение мероприятия объявлялся на 31 миллион рублей, правда, в эту сумму входили выступления военно-патриотических клубов. На обеих площадках шоу посмотрели порядка миллиона человек. Вход традиционно свободный.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"