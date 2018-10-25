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Город
25.10.2018 16:35
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Потомки блокадников против петербургского Фестиваля света как увеселительного мероприятия

Потомки блокадников выступили против проведения городского Фестиваля света на территории Московского Парка Победы.

Потомки блокадников против петербургского Фестиваля света как увеселительного мероприятия

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказал организаторам Фестиваля света в согласовании его проведения в Московском парке Победы. Соответствующий ответ направлен в комитет по туризму, который занимается проведением мероприятия. Там заверяют, что развлечений и не планировали, и даже наоборот, хотели сделать мемориальную инсталляцию. Но активисты не верят.

Как стало известно «Фонтанке», организаторам фестиваля сегодня же должен поступить такой ответ: «КГИОП отказывает в согласовании проведения Фестиваля света на территории объекта культурного наследия «Парк Победы Московский» и предлагает организаторам рассмотреть для его проведения другие территории, расположенные вне границ объектов культурного наследия».

Фестиваль света планируется провести в городе с 3 по 5 ноября, его основным местом проведения должна стать площадка СКК. Но также организаторы собирались разместить три десятка световых инсталляций в Московском парке Победы. Против этого выступили инициативные горожане, посчитавшие неуместным световое шоу. Общественники настиавают: многолетняя борьба за увековечивание и почитание памяти жертв ленинградской блокады закалила их, и в то, что праздник света не потревожит ни чувства блокадников, ни их родственников, не верят. По факту он выльется в увеселительное мероприятие, уверены они. 

Располагавшийся на месте парка кирпично-пемзовый завод №1 в годы войны был преобразован в крематорий, в обжиговых печах которого было сожжено, согласно исторической справке на сайте парка, свыше 100 тысяч тел погибших.

Накануне, узнав о грядущем Фестивале света, активисты направили в электронной форме обращение к вице-губернатору Олегу Маркову с просьбой не проводить шоу в парке. О поступившем обращении активистов «Фонтанке» рассказали и в комитете по благоустройству — там  на основании рекомендации КГИОП в настоящее время рассматривают вынесение аналогичного отказа. 

Но уже полюбившийся праздник не будет полностью отменен. Глава Комитета по туризму Евгений Панкевич на вопрос «Фонтанки» о дальнейших действиях ведомства ответил, что пока не располагает информацией об отказах в согласовании Фестиваля света, и все возникающие вопросы намерен «прорабатывать совместно с коллегами». 

«Основной площадкой Фестиваля света будет СКК, а парк используется как подход, – пояснил он. – Мемориальная зона не будет задействована ни в коем случае, используются только основные подъезды, и мы, наоборот, хотим подчеркнуть величественность парка, мемориал. И инсталляции, которые там были запланированы, мемориальное значение парка не уменьшают, а наоборот, показывают. Там не будет никакого звука, просто красивый световой фактор». 

Евгений Панкевич упомянул о давно запланированной на 26 октября встрече с блокадными организациями и ветеранами и рассказал, что планируется показать им концепцию фестиваля. «Мы готовы к маршрутным улучшениям», – заверил он. 

Выбор Московского парка Победы в качестве площадки для проведения мероприятия в этом году председатель комитета по развитию туризма объяснил необходимостью диверсифицировать маршруты и обратить внимание горожан на другие достопримечательности города.

«Мы хотим обращать внимание и потоки делегировать не только на основные места — на Дворцовую площадь, но также и на другие наши основные городские рекреационные зоны», – сказал он, подчеркнув, что та часть фестиваля, что проводится на площадке СКК, проблем с согласованием не имеет.

В инициативной группе «Фонтанку» заверили, что в курсе аргументов Комитета по туризму.

«У нас 1200 потомков блокадных семей, которые защищают и борются за Парк Победы уже много лет, – рассказала член инициативной группы Тамара Денисенко. – Это кладбище, минимум 700 тысяч трупов было сожжено в соплах того кирпичного завода. Мы в парке уже запустили бесплатную экскурсию «Московский парк победы — парк памяти и скорби нашей», возродили традицию завязывания ленточек на деревьях 27 января. Мы сейчас добиваемся освобождения павильона площадью 302 квадратных метров, который Комитет имущественных отношений сдал в аренду под ресторан, и нам уже сказали, что договор продлен не будет. Там мы, общественность, откроем постоянную экспозицию «Парк памяти».Наш парк — памятник федерального значения, внесенный в реестр воинских захоронений России, его площадь — без малого без 2,5 соток 68 га, в том числе почти 9 га — это пруды. Это карьеры, на дне которых лежит человеческий пепел».

Судить об уместности мероприятия, не имея перед глазами заверенных эскизов инсталляций, объективно сложно. Но примерные изображения у организаторов есть, как и названия. Среди тех, что были направлены в инстанции для согласования – «Светящаяся Луна», «Зона памяти» с диодными светильниками и видеороликами о Второй мировой войне, «Мистический лес» со светящимися растениями и животными, танцующие роботы с масками и лазерным сопровождением, «La petit chef» (3D еда), фонарики над водой, «Светящийся тоннель», «Световые столбы», «Единороги в облаках», «Светящиеся зайцы» и другие объекты.

Фото: САРАФАН PR

Напомним, Фестиваль света обойдется городу в 40 миллионов рублей — победителем конкурса было признано рекламное агентство «Грейт». 9 октября подписание контракта было приостановлено в связи с поступившей жалобой на конкурсную документацию. После разбирательства 12 октября Управление федеральной антимонопольной службы признало жалобу частично обоснованной, однако результаты аннулированы не были.

В 2017 году фестиваль проводился на Дворцовой площади и на крейсере «Аврора» и был посвящен 100-летию Революции, — контракт на проведение мероприятия объявлялся на 31 миллион рублей, правда, в эту сумму входили выступления военно-патриотических клубов. На обеих площадках шоу посмотрели порядка миллиона человек. Вход традиционно свободный.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

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