Трамп пообещал остановить наплыв мигрантов войсками

Американский президент решил действовать радикально, чтобы остановить вторую волну беженцев из Латинской Америки.

«Глава Национального совета по пограничной безопасности США Брэндон Джадд был совершенно прав, когда заявил в эфире телеканала Fox, что это [наплыв беженцев на границе] вызвано законами, вдохновленными демократами. Это необходимо изменить! Я привлекаю военных для этой чрезвычайной ситуации. Они [мигранты] будут остановлены!» – написал 24 октября в своем твиттере Дональд Трамп.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!