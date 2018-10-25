Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.

Ребята с радостью выбежали из палат и собрались в небольшом зале для веселого знакомства с талисманом Группы «Эталон». Рыжий Кот собрал детей в круг и прочитал книжку «Когда я вырасту, я буду строить дома», вышедшую в свет по инициативе основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова в рамках проекта по популяризации рабочих профессий. После чтения дети рассказали о том, кем бы они хотели работать, когда вырастут. Также ребята сделали ярких котов-оригами, с удовольствием потанцевали и даже устроили футбольный матч с воздушными шариками.

В завершение мероприятия дети получили книжки и небольшие подарки для того, чтобы они не скучали в больнице, пока проходят лечение. В ответ маленькие пациенты подарили Рыжему Коту свои искренние улыбки и громкие слова благодарности. Талисман Группы «Эталон» пожелал детям чаще улыбаться, потому что улыбка – это лучшее лекарство от всех болезней!

Группа «Эталон» активно участвует в социальных мероприятиях. Компания регулярно проводит акции озеленения, занимается благоустройством городских парков, проводит мастер-классы для студентов и школьников, поддерживает социальные проекты, активно участвует в реконструкции и строительстве памятников, возводит детские сады и школы. Проект «Чтение для выздоровления» Компания провела совместно с издательским домом «Комсомольская правда».

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