Во Франции хотят ввести плату за въезд даже в небольшие города

Следующей весной во Франции может быть принят законопроект, предусматривающий повсеместные меры по ограничению вредных выбросов, которые включают в себя введение платы за въезд во французские города с населением больше 100 тысяч. Об этом пишет 25 октября Сitylab.

Уже второй, дополненный вариант проекта «Рамочного закона о мобильности» (Loi d’orientation sur les mobilités) опубликовали во французской прессе на днях для обсуждения. Среди большого количества мер, которые можно посчитать довольно незначительными, есть одна, способная, по мнению журналистов, существенно повлиять на транспортную систему всей страны. Согласно дополнениям в проект, власти любого города с населением более 100 000 жителей могут самостоятельно устанавливать плату за въезд транспорта в город. Безусловно, данная мера вряд ли понравится автомобилистам, тем более что во Франции, как и во всей «старой» Европе, дороги часто проходят прямо сквозь такие города.

Правда, плата за въезд, предлагаемая проектом, выглядит довольно скромно. Городам-стотысячникам разрешено брать с легковых машин не более 2,5 евро за каждый раз пребывания в зоне действия тарифа. С микроавтобусов и грузовиков предлагается брать уже до 10 евро в зависимости от транспортного средства. Для городов с населением 500 тысяч человек и более этот сбор может подняться до 5 евро для легковушек и 20 евро для грузовых автомобилей. При этом предполагается, что все сборы должны будут осуществляться онлайн. Точный метод оплаты пока не определен.

Напомним, что в некоторых европейских города такая система уже действует. В частности, въезд в центр Лондона стоит 11,5 фунта стерлингов (13 евро), что служит хорошим стимулом для пользования общественным транспортом.

Впрочем, парижская мэрия уже однажды отвергла идею введения платы за въезд в центр французской столицы. В мэрии посчитали, что это будет похоже на двойное налогообложение, которое сильнее всего ударит по менее обеспеченным водителям и никак не скажется на богатых, увеличивая таким образом неравенство. Париж предпочел поэтапный отказ от наиболее загрязняющих транспортных средств, таких, как дизельные автобусы и развозные грузовики, а также ввел ежемесячный «день без автомобилей».

Однако теперь, после выхода нового варианта законопроекта, мэр Парижа Энн Идальго заявила, что она не против. Такая мера могла бы работать в Париже, считает мэр, если платная зона охватывает большую часть города и при этом предусмотрена какая-то компенсация для тех водителей, которые в любом случае вынуждены будут регулярно посещать город.