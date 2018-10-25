Национальный топливный союз: Цены на бензин вырастут осенью на 2–3 рубля за литр

Осенью цены на российских заправках могут вырасти на 2–3 рубля за литр топлива. Об этом 25 октября сообщил «Фонтанке» глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Он пояснил, что ожидает повышения стоимости у вертикально интегрированных игроков. «Независимые АЗС уже подняли цены», – отметил он.

По словам главы НТС, главной причиной подорожания является увеличение оптовых цен. За первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,8 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 55,7 тысячи рублей за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тысячи рублей за тонну.

Вторым фактором станет повышение акцизов, налога на добычу полезных ископаемых и НДС в 2019 году. Чтобы не допустить резкого роста цен, компании начнут увеличивать стоимость уже в этом году, считает он.

Цены на бензин «скачут» с начала летнего сезона. В некоторых регионах, в Якутии, например, стоимость 1 литра 92-го превысила 50 рублей. Нефтяники указывали на то, что цены разогнала мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать. Только за сентябрь рост составил около 10 процентов.

Счетная палата России ранее указывала, что повышение акцизов на бензин со следующего года приведет к резкому росту цен.