Условный срок получила мошенница за хищение 21 миллиона из городского бюджета. Помогали петербурженке чиновники

Шестнадцать эпизодов мошенничества и три попытки по аналогичной статье вменили жительнице Петербурга за хищение денег комитета по развитию предпринимательства. 21 миллион из бюджета увело преступное сообщество со связями в госучреждениях.

О приговоре 25 октября сообщает пресс-служба судов Северной столицы. В преступное сообщество местная жительница Наталья Лукьянова вступила еще в декабре 2010 года и занялась хищением комитетских денег, которые Смольный выделял как субсидии бизнесменам. От лица различных коммерческих организаций она предоставляла чиновникам подложные документы. Ее интересовали деньги, выделяемые по программам «Приобретение основных средств в лизинг», «Выставочно-ярмарочная деятельность» и субсидии для производителей экспортных товаров. Заявки проходили и одабривались комитетом не без помощи чиновников. Как установил суд, Лукьянова использовала свои коррупционные связи, предлагая 10% от выделяемой суммы.

Действовала осужденная не одна, а в составе преступного сообщества со своей иерархией, распределением ролей и строгой конспирацией. В составе ОПГ было три структурных подразделения.

Лукьянова вину признала, Куйбышевский районный суд приговорил ее к шести годам условно с испытательным сроком 3,5 года. Суд также признал гражданский иск комитета на 21,5 миллиона рублей.