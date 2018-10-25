Туапсе под водой, Сочи в блокаде. Что октябрьский ливень сделал с русским югом

Около двух тысяч кубанцев без жилья. Сочинцы боятся, что не хватит продуктов. Три десятка поездов встали намертво.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю/ТАСС

Проливные дожди, прошедшие в среду в Краснодаре, буквально размыли Кубань. То, что 25 октября происходит на русском юге, можно сравнить с демоверсией Всемирного потопа. Горные, обычно тихие и маловодные реки вышли из берегов и превратились в бурные потоки, которые метр за метром разрушают и затапливают Сочи, Туапсе, Хадыженск и их окрестности. Всего пострадало 27 населённых пунктов. Введён режим чрезвычайной ситуации.

Больше всего досталось туапсинцам. Местные жители рассказывают, что в вечером в среду на них обрушился ледяной ливень. Дождь был настолько интенсивный, что домовладения тут же оказались под водой. Множество семей лишились крыши. За шесть часов непогоды в Туапсе выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов, около тысячи домов под водой, более двух тысяч человек остались со стихией один на один. Временных пунктов размещения для всех этих людей просто не оказалось. Пострадали пенсионеры – двое погибли, одна пожилая женщина пропала без вести.

Из-за наводнения часть сёл Туапсинского района была отключена от электроснабжения. Подтопило железнодорожные станции Гойтх, Пшиш, перегон Туапсе- Шепси. Встали поезда на направлениях Туапсе – Краснодар и Туапсе – Майкоп. Кроме этого, водой размыло дороги между сёлами, частично разрушился мост в Цыпке, из-за чего пришлось остановить движение по трассе Майкоп – Туапсе. После полуночи 25 октября дорожники закрыли и сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи из-за разрушенного моста через реку Макопсе на федеральной трассе Джугба – Сочи. Упрдор «Черноморье» займётся его восстановлением после снижения уровня воды.

Происходящее на железной дороге в Туапсинском районе задержало в пути 15 поездов, в том числе двухэтажную «Северную Пальмиру», которая шла в Петербург. На момент публикации материала из-за наводнения в Краснодарском крае от расписания отставали более 30 поездов. Время задержки – от 1 до 21 часа. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщают, что все застрявшие в пути пассажиры обеспечиваются водой и едой. «Фонтанке» до представителей РЖД дозвониться не удалось, запрос отправлен.

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Петербурженка Мария Цыганкова встретила непогоду в Краснодаре – городе, который непогода пощадила. Однако и там было чему ужаснуться.

– Из Сочи я уехала три дня назад, в Краснодаре оказалась как раз в тот день, когда ударил шторм. Там были дикие проблемы с самолетами: люди встречали рейсы по 12 часов, никто улететь не мог, кормить начала даже «Победа». К 11:00 22 октября начали выпускать рейсы потихоньку, – рассказывает Мария.

Собеседница «Фонтанки» рассказала, что на маленьком неуютном вокзале в Краснодаре уже 23 октября было столпотворение. Мест в двух залах ожидания не было, поезда уже задерживались на 2 – 3 часа. Нетрудно представить, что творится там и в Сочи сегодня.

В Ростове в 4 утра 25 октября объявили, что поезда из Адлера не ходят.

– Сегодня днём заходили на вокзал, поезда уже задерживались на 15 – 17 часов. Вокзал большой, толпу не так заметно, но видно, что ждут, – заметила Мария.

Поезда из Адлера пойдут не скоро. По заявлению пресс-службы, на восстановление сообщения может уйти до трёх суток. Генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозёров взял процесс с ремонтом под личный контроль. Ускорит ли это запуск составов – неизвестно. На появившемся в Интернете видео участок пути в Туапсинском районе изогнулся волной из-за размытой насыпи. Пострадали также пути в Лазаревском и Сочи. На рельсах работают около 300 железнодорожников.

Что касается Сочи, то здесь ситуация с последствиями непогоды относительно лучше. За ночь по городу выпало около 76 мм осадков, затоплено 76 придомовых территорий. Ситуацию ухудшают только сели, сошедшие в нескольких районах, и тот самый разрушенный мост между Лазаревским и Туапсе. Фактически курортный город оказался отрезанным от внешнего мира. Власти обещают, что изоляция продлится не более двух дней, но местные паникуют – закупают продукты и штурмуют заправки.

25 октября в Туапсе прибыл глава региона Вениамин Кондратьев. Он заявил, что на выплаты пострадавшим из краевого бюджета выделят до 1 миллиарда рублей. Хватит ли этих денег всем – говорить рано, так как большая вода пока не ушла и материальный ущерб подсчитывать преждевременно.

Есть вероятность, что на Туапсе, Сочи и Хадыженске всё не закончится. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в свой Instagram, что непогода обрушилась на республику. В Ростовской области тоже усиливается ветер.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»