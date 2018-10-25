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Власть
25.10.2018 14:47
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Трамп написал, что думает по поводу прослушки своего айфона русскими и китайцами

Президент США Дональд Трамп опроверг материал газеты New York Times о прослушке его телефонных разговоров разведками КНР и РФ и заявил, что пользуется только правительственными телефонами. Статью журналистов он счёл "длинной и скучной".

"Так называемые эксперты по Трампу в New York Times написали длинный и скучный материал о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, и он настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени на его исправления. Я пользуюсь только правительственными телефонами, и у меня только один правительственный телефон, которым я пользуюсь редко. Материал настолько неверен!" – написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

 

 

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По данным издания, когда Трамп звонит своим "старым друзьям по своему айфону посплетничать", то, как свидетельствуют доклады американских спецслужб, "китайские шпионы часто прослушивают" его. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ о прослушке телефонов президента США Дональда Трампа российскими спецслужбами, а также сожалеют в связи с тем, что "газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности". Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что сообщения о прослушке телефонов президента Трампа китайскими спецслужбами создают впечатление, что некоторые люди в США прикладывают все силы для получения "Оскара" за лучший сценарий. И предложила Трампу сменить айфон на Huawei.

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