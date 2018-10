Трамп написал, что думает по поводу прослушки своего айфона русскими и китайцами

Президент США Дональд Трамп опроверг материал газеты New York Times о прослушке его телефонных разговоров разведками КНР и РФ и заявил, что пользуется только правительственными телефонами. Статью журналистов он счёл "длинной и скучной".

"Так называемые эксперты по Трампу в New York Times написали длинный и скучный материал о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, и он настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени на его исправления. Я пользуюсь только правительственными телефонами, и у меня только один правительственный телефон, которым я пользуюсь редко. Материал настолько неверен!" – написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong!