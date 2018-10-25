«Ростех» представил убийцу беспилотников. Купить его сможет каждый, у кого есть 10 млн рублей

Первый в России автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Солярис-Н» представлен госкорпорацией «Ростех» на выставке «Интерполитех-2018», которая проходит в Москве.

предоставлено "Фонтанке" госкорпорацией "Ростех"

предоставлено "Фонтанке" госкорпорацией "Ростех"

Устройство на хорошо знакомом геологам и строителям штативе-треноге названо «новейшей разработкой, которая обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 квадратных километров». В «Ростехе» уточняют, что система способна охранять территорию от проникновения беспилотников в автоматическом режиме, без участия оператора. Аппаратура комплекса обнаруживает летающий объект, проводит анализ траектории движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно определяет, является ли он беспилотником, и принимает решение о включении радиопомех. В итоге перекрываются каналы приема-передачи данных и блокируется навигационная аппаратура БПЛА, после чего техника теряет ориентацию и падает.

«Аналогов подобных комплексов на гражданском рынке России в настоящий момент нет. Мы рассчитываем на высокий интерес к данной разработке со стороны государственных и частных организаций, нуждающихся в обеспечении защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов», – заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В госкорпорации «Фонтанке» уточнили, что изделие, разработанное на воронежском предприятии «Созвездие», будет стоить «около 10 млн рублей за полный комплект».

Ранее сегодня стало известно об атаке дронов на российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что 13 дронов управлялись с американского самолета-разведчика Poseidon-8.

Беспилотные летательные аппараты всё чаще используются для разведки в приграничных районах. Об инцидентах с БПЛА ВВС США у западных границ России сообшалось в начале октября и в июне.

Ранее «Ростех» показал читателям «Фонтанки» трёхкилограммовый глаз, который может видеть в полной темноте, и позволяет ездить автомобилям без фар по ночам. Стоимость этого изделия не раскрывалась.