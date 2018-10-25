18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 65.75р
74.99р
17:05 25.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
25.10.2018 14:39
Печать

В Новой Москве совершен налет на дом экс-главы таможни Бельянинова. Преступник стрелял в пол, угрожая его жене

Дом бывшего главы Федеральной таможенной службы, нынешнего руководителя Евразийского банка развития Андрея Бельянинова в Новой Москве навестил налетчик. Он угрожал расправой супруге экс-таможенника. 

Как сообщает «Росбалт», преступление было совершено вечером 24 октября в поселении Сосенское Новомосковского округа. Неизвестный в маске вошел в дом, где в это время была супруга Бельянинова. Угрожая ей пистолетом, налетчик выстрелил для острастки в пол. Он вынес из дома 15 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и около 30 коллекционных монет.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Бельянинов стал участником громкого скандала, связанного с контрабандой элитного алкоголя, так называемого «дела Дмитрия Михальченко», крупного петербургского бизнесмена, против которого и возбуждено соответствующее уголовное производство. Сам бизнесмен был арестован, у главы ФТС прошли обыски, в ходе которых были обнаружены крупные суммы денег. Председатель правительства России отправил в отставку главу Федеральной таможенной службы 28 июля прошлого года. На днях стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру Бельянинова на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Он был утвержден. 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
25.10.2018 09:55

Казахстанский бизнес предлагает соль, макароны и водопроводные трубы

Петербургские предприниматели смогут найти новых партнеров из Казахстана во время делового форума, который состоится 13 ноября в торгово-промышленной палате нашего города.
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
24.10.2018 18:05

«Петербургская Недвижимость» приглашает за квартирами на «Ярмарку Недвижимости»

Выставка - ярмарка состоится 26 - 28 октября в «Экспофоруме»
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
24.10.2018 17:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:42

Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:31

«Победа» начала летать из Калининграда в Рим

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала летать по международному маршруту Калининград — Рим (аэропорт Фьюмичино).
«Главстрой-СПб»
24.10.2018 12:31

«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи на 48% в третьем квартале 2018 года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвела итоги деятельности в третьем квартале текущего года. За указанный период девелопер зафиксировал рост продаж на 48%, что на 6% выше средневзвешенных показателей по рынку.
ГК «Эталон»
24.10.2018 11:25

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ПАО Сбербанк и ПАО «Россельхозбанк» аккредитовали корпус 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.