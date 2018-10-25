В Новой Москве совершен налет на дом экс-главы таможни Бельянинова. Преступник стрелял в пол, угрожая его жене

Дом бывшего главы Федеральной таможенной службы, нынешнего руководителя Евразийского банка развития Андрея Бельянинова в Новой Москве навестил налетчик. Он угрожал расправой супруге экс-таможенника.

Как сообщает «Росбалт», преступление было совершено вечером 24 октября в поселении Сосенское Новомосковского округа. Неизвестный в маске вошел в дом, где в это время была супруга Бельянинова. Угрожая ей пистолетом, налетчик выстрелил для острастки в пол. Он вынес из дома 15 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и около 30 коллекционных монет.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Бельянинов стал участником громкого скандала, связанного с контрабандой элитного алкоголя, так называемого «дела Дмитрия Михальченко», крупного петербургского бизнесмена, против которого и возбуждено соответствующее уголовное производство. Сам бизнесмен был арестован, у главы ФТС прошли обыски, в ходе которых были обнаружены крупные суммы денег. Председатель правительства России отправил в отставку главу Федеральной таможенной службы 28 июля прошлого года. На днях стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру Бельянинова на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Он был утвержден.