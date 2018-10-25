Власти города снова заявили об использовании Пулково-2 в качестве терминала для лоукостеров

Пулково-2 могут превратить в отдельный терминал для бюджетных авиакомпаний. Об этом на заседании коллегии по транспорту заявил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

«Мы продолжим настаивать на том, чтобы Пулково-2 был задействован для лоукостерских перевозок. Наши граждане должны получить возможность пользоваться воздушным транспортом. Вы знаете, что рост цен в России на топливо продолжает вести к росту цен на билеты. У нас есть такая возможность — использовать лоукостеры. У нас уже очень много рейсов выполняет «Победа», и имеет право расширить этот сегмент. Есть и иностранные перевозчики, например, компания Wizz Air летает в Будапешт. Она также готова предложить другие маршруты, но для этого надо зайти в лоукостерскую инфраструктуру, чтобы там был ниже тариф»,— рассказал Александр Головин.

Ранее он отмечал, что аэропорт Пулково пытается активно привлечь в город бюджетные авиакомпании, а трансформация «Пулково-2» под нужды лоукостеров является одним из главных способов достичь желаемого.

Стоит отметить, что на этом поприще Смольный по сути конкурирует с властями Ленобласти, которые также не раз заявляли о желании сделать аэропорт для лоукостеров на базе аэродрома Сиверский. Правда, согласовать эту инициативу пока не вышло: действующее соглашение между субъектами Федерации об авиационной деятельности запрещает строить аэропорты ближе чем в 450 км от Пулково.

Аэропортом «Пулково» по концессионному соглашению до 2040 года будет управлять компания «Воздушные ворота северной столицы», в состав собственников которой входят «ВТБ Капитал», компания Fraport и греческая инвестиционная группа Copelouzos. В компании допускают возможность использования «Пулково-2» в качестве терминала для лоукостеров, но однозначной позиции пока высказать не готовы – сейчас идет расчет экономической целесообразности этого решения.