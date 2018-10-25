Съезд с КАД на Дачный хотят дополнить разворотом, а у Ветеранов сделать подземный переход

На Дачном проспекте могут появиться несколько новых дорожных объектов: дополнительные разворот и полоса, а также пешеходный переход, возможно, даже подземный.

ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» разработало и согласовало проектно-сметную документацию на строительство четырёх светофоров на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов в ответ на обращение депутатов Законодательного собрания Дениса Четырбока и Алексея Цивилева по вопросу обеспечения безопасности пешеходного перехода, пишет 25 октября пресс-служба комитета по законодательству ЗакСа.

Финансирование пока не выделено. Затраты на установку светофоров не были предусмотрены при формировании бюджета на 2019 год, поэтому комитет по развитию транспортной инфраструктуры направил в комитет финансов заявку на дополнительные денежные средства, и она будет рассмотрена в рамках подготовки предложений ко второму чтению законопроекта о бюджете.

Кроме того, по словам Беглова, Смольный изучает возможность устройства на этом участке подземных пешеходных переходов. Решение будет принято при корректировке госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

В настоящее время разрабатывается проект реконструкции развязки на съезде с КАД на Дачный проспект, который предусматривает организацию дополнительного разворота на Дачном в сторону проспекта Народного Ополчения на участке между КАД и бульваром Новаторов. Также в планах – строительство дополнительной полосы для правового поворота с Дачного на бульвар Новаторов, отметил чиновник.