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Город
25.10.2018 14:29
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После разговора с рабочими «Метрострой» пообещал выдать зарплаты и объявил об увольнении строителей Фрунзенского радиуса после Нового года

Стали известны итоги переговоров метростроителей с представителями ОАО «Метрострой». Около сорока человек 25 октября собрались возле офиса компании на Загородном проспекте в Петербурге с требованиям выплатить зарплату. Представитель «Метростроя» пообещал, что деньги за август поступят до конца октября, а оплата за сентябрь поступит 15 ноября, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

«Есть проблемы с приемкой и оплатой выполненных работ. Есть большая проблема — банковское сопровождение. Все платежи, в том числе и те, которые идут на зарплаты, идут с задержкой до месяца-двух. Наш заказчик действительно говорит, что он выдал нам аванс, но он еще не закрыт. И у всех ваших «СМУшек», в том числе перед «Метростроем», – объяснили рабочим в компании.

Представитель «Метростроя» также отметил, что после Нового года сократят персонал, который работает по срочным договорам, подчеркнув, что процедура пройдет строго в рамках законодательства. В компании объясняют, что это связано с окончанием работ на трех новых станциях Фрунзенского радиуса – перераспределить всех можно, но в этом случае у строителей будет маленькая зарплата.

В ходе беседы с рабочими сотрудники компании обратили внимание на то, что свою роль в проблемах с зарплатами сыграли госконтракты на строительство станций. Соглашения предусматривают выплаты рабочим от 11 до 35 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата метростроителя превышает 50 тыс. рублей в месяц, и компания компенсирует разницу с помощью кредитных средств.

По итогу встречи каждый рабочий подписал заявление в прокуратуру, в котором просит взыскать зарплату через суд.

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» сотрудник «Метростроя» сообщил, что накануне провели встречи с руководством строительно-монтажных управлений и представителями профсоюза. В компании заверили, что расчет по зарплате начался, хоть и не без сложностей. Особые надежды в «Метрострое» возлагают на график приемки и оплаты работ по действующим контрактам, который с компанией подписал комитет по развитию транспортной инфраструктуры. На основе этого документа и были даны обещания о выплатах.

Без зарплаты также остаются рабочие из ЗАО «СМУ-11 Метрострой». По данным трудовой инспекции, на 1 сентября долг перед 448 сотрудниками составляет 60,8 млн рублей. СМУ-11, задействованное на строительстве станций «Дунайская» и «Театральная», скоро прекратит свое существование. Подрядчик задолжал налоговой инспекции более 1 млрд рублей и сейчас находится в процессе банкротства. Решение о ликвидации пока не принято, но это вопрос времени. В ОАО «Метрострой» пообещали, что не будут увольнять сотрудников и переведут коллектив в состав другого управления.

Ранее городские власти заложили в расходную часть городского бюджета на 2019 год 3,2 млрд рублей для возведения трех новых станций метро Фрунзенского радиуса, которые обещали открыть в декабре 2018 года. Кроме того, правительство пролонгировало контракт на строительство этой части подземки до 31 мая 2019 года и перестало уверенно говорить о том, что метро сдадут вовремя.

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