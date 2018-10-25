«Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины по штрафу на 6 миллиардов долларов

«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на её территории. Об этом 25 октября газовый холдинг сообщает в своем твиттере.

«Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени), за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. Этот штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, подчеркивает компания», – говорится в сообщении.

«Газпром» просит арбитражный суд принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

В 2016 году антимонопольный комитет Украины постановил наложить на «Газпром» штраф в размере 85,966 миллиарда гривен за то, что холдинг якобы нарушил экономическую конкуренцию.

«Газпром» сперва оспорил это решение в судах Украины, но это ни к чему не привело. В 2017 году украинский минюст инициировал исполнительное производство по взысканию суммы штрафа с российской компании.

В марте 2018 минюст Украины отчитался, что все средства «Газпрома» на территории иностранного государства были арестованы и направлены в бюджет страны.