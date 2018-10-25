Продажи финского производителя колбас Atria в России упали на 14%. Виновато ослабление рубля

Финский производитель колбас Atria отчитался об итогах работы за три квартала 2018 года. По данным компании, в январе – сентябре она заработала в России 55,2 млн евро, что на 14% меньше, чем год назад. Как пояснили в Atria, главной причиной снижения стало ослабление рубля. Так, в российской валюте выручка упала только на 2% (до 4,1 млрд рублей).

Еще одним негативным фактором, по словам производителя, стало снижение продаж в сетевых магазинах. При этом в собственной сети фастфуда Sibylla показатели улучшились.

Только за третий квартал продажи Atria сократились в евро на 13%, до 19,4 млн евро. В рублях снижение составило 4%, до 1,5 млрд рублей.

Компания вложила 0,8 млн евро в модернизацию завода в Синявино. Это позволит ей выпускать новые виды колбасы и мясной продукции.

Рентабельность Atria тоже ухудшилась из-за подорожания сырья. По итогам трех кварталов операционный убыток составил 1,4 млн евро, тогда как годом ранее компания фиксировала EBIT (прибыль до процентов и налогов) на уровне 0,1 млн евро.

Ранее в интервью «Фонтанке» вице-президент «Атриа Россия» Илари Хююрюнен сообщил, что по итогам всего 2018 года компания намерена выйти в плюс и не исключил роста цен на продукты.

Больше узнать о том, как чувствует себя финский бизнес в России, вы сможете из исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2018» и тематической рубрики «Лидеры финского бизнеса».

Atria Plс – международный производитель продуктов питания: колбас, сосисок и сарделек, мясных деликатесов, снеков, пиццы и мясных полуфабрикатов. В России работает с 2005 года. Владеет двумя производственными площадками в Синявино и Горелово. Выручка компании в 2017 году составила 5,6 млрд рублей.