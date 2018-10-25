В Токсовском тоннеле на одну ночь введут реверсивное движение

В ночь с субботы на воскресенье в Токсовском тоннеле под КАД, на развязке с дорогой Санкт-Петербург – Матокса, будет введено реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение будет действовать всего шесть часов, с 0:00 до 6:00 28 октября. Оно связано с необходимостью выполнить комплекс работ по приведению южного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние. В это время движение в тоннеле будут регулировать вручную, разрешённая скорость составит, как и сейчас, 40 км/ч.

Ремонт Токсовского тоннеля в рамках заключенного государственного контракта выполняет подрядная организация ООО «Карст». Он должен завершиться 1 декабря 2018 года. На период работ половину тоннеля закрыли, и проезд осуществляется по одной полосе в каждом направлении при скоростном режиме 40 км/ч.