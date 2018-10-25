В магазине на Гороховой обнаружили исторические интерьеры молочной лавки

Интерьеры молочной лавки открыли в магазине женской одежды на улице Гороховой, 24, в Петербурге при ремонте помещения. Теперь пасторальные пейзажи на стенах и красивую дореволюционную напольную плитку возьмут под охрану.

КГИОП

Как сообщает 25 октября КГИОП, на первом этаже в доме Черткова шел ремонт. При демонтаже более поздних материалов со стен взорам рабочих предстали панно из изразцов с изображенными на них пастбищами, коровами и пастухами.

«Оформление интерьера выполнено на рубеже XIX и XX веков для одной из торговых лавок, располагавшихся в этом доме, скорее всего молочной», – отметили в ведомстве.

Также была раскрыта напольная керамическая плитка пола (метлахская плитка). Подобные изразцы со схожими сюжетами и оформлением, изготовленные этой же фирмой, сохранились в Германии.

Эксперты отмечают: повреждения, сколы и потертости не смогли причинить существенный урон отделке. КГИОП включит интерьер лавки в предмет охраны.

Отметим, что дом Черткова на Гороховой улице, 24, лишь недавно, в сентябре, попадал в ленты новостей. Из аптеки, которая также находится здесь, пропала историческая надпись аптеки Пеля.