В магазине на Гороховой обнаружили исторические интерьеры молочной лавки
Интерьеры молочной лавки открыли в магазине женской одежды на улице Гороховой, 24, в Петербурге при ремонте помещения. Теперь пасторальные пейзажи на стенах и красивую дореволюционную напольную плитку возьмут под охрану.
КГИОП
Как сообщает 25 октября КГИОП, на первом этаже в доме Черткова шел ремонт. При демонтаже более поздних материалов со стен взорам рабочих предстали панно из изразцов с изображенными на них пастбищами, коровами и пастухами.
«Оформление интерьера выполнено на рубеже XIX и XX веков для одной из торговых лавок, располагавшихся в этом доме, скорее всего молочной», – отметили в ведомстве.
Также была раскрыта напольная керамическая плитка пола (метлахская плитка). Подобные изразцы со схожими сюжетами и оформлением, изготовленные этой же фирмой, сохранились в Германии.
Эксперты отмечают: повреждения, сколы и потертости не смогли причинить существенный урон отделке. КГИОП включит интерьер лавки в предмет охраны.
Отметим, что дом Черткова на Гороховой улице, 24, лишь недавно, в сентябре, попадал в ленты новостей. Из аптеки, которая также находится здесь, пропала историческая надпись аптеки Пеля.
Справка:
Строительство дома на Гороховой отнесено к концу XVIII века – автор не установлен; в 1840 году здание перестроено и надстроено по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля; в начале XX века оформлены интерьеры.
К концу XIX века в доме находились литография Гейндрихсена, типография Л. Эттингер, мясная и свечная лавки, ювелирная и позолотная мастерские, аптека и магазин молочных продуктов.