Израильские СМИ назвали место дислокации систем С-300 в Сирии

Поставленные из России четыре батареи зенитных ракетных систем С-300 размещены на северо-западе Сирии в районе города Масьяф. Об этом 24 октября сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на спутниковые снимки частной израильской компании ImageSat International.

По данным издания, противоракетные системы размещены на недавно созданной площадке вблизи сирийского города Масьяф в провинции Хама. В его районе израильская авиация ранее наносила авиаудары по целям, которые, по утверждению Израиля, имели отношение к сирийской программе создания химического оружия.

ImageSat International, основываясь на снимках, утверждает, что комплексы, судя по всему, пока еще не поставлены на боевое дежурство и неясно, кто их обслуживает – россияне или сирийцы.

Компания также отметила, что комплексы С-300 расположены в 1,3 км от места дислокации российской батареи зенитных ракетных систем С-400, которая считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире.

Место размещения четырех батарей ЗРК С-300 находится приблизительно в 55 км от авиабазы Хмеймим и 45 км от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Издание добавляет, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман 24 октября заявил о том, что не собирается ограничивать военные операции в Сирии, несмотря на наличие этих систем ПВО у сирийской армии.

«Мы не будем принимать никаких ограничений в отношении нашей свободы действий, а когда речь идет о национальной безопасности, мы примем меры», – сказал Либерман.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля, утверждая, что израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. В российском военном ведомстве назвали действия израильской авиации преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.