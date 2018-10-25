Храм во Львове обклеили листовками со Сталиным. Ранее его уже поджигали

Храм в украинском Львове, принадлежащий Московскому патриархату, обклеили листовками с изображением Иосифа Сталина и надписями «Сталинский патриархат». Как сообщает Львовская епархия, инцидент произошел в ночь на 21 октября в микрорайоне Сихов.

Священники выразили беспокойство в связи со случившимся: в феврале 2018 года Свято-Владимирская церковь горела на площади 100 квадратных метров. УПЦ тогда обвинила в поджоге радикалов.

«Обращаемся к тем, у кого зреют подобные преступные планы, и просим прекратить раздувание межконфессиональной вражды в этот важный момент церковной истории Украины. Просим прихожан Свято-Владимирской церкви сохранять спокойствие, молиться и положить решение ситуации на промысел Божий, во всесильные руки Господни», – говорится в епархиальном заявлении.

Священнослужители также напомнили сторонникам автокефалии Украинской церкви о призыве Вселенского патриархата «воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести».

Ранее стало известно, что Одесская епархия Украины проголосовала за сохранение своего статуса в рамках Московского патриархата.