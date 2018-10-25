Храм во Львове обклеили листовками со Сталиным. Ранее его уже поджигали
Храм в украинском Львове, принадлежащий Московскому патриархату, обклеили листовками с изображением Иосифа Сталина и надписями «Сталинский патриархат». Как сообщает Львовская епархия, инцидент произошел в ночь на 21 октября в микрорайоне Сихов.
Священники выразили беспокойство в связи со случившимся: в феврале 2018 года Свято-Владимирская церковь горела на площади 100 квадратных метров. УПЦ тогда обвинила в поджоге радикалов.
«Обращаемся к тем, у кого зреют подобные преступные планы, и просим прекратить раздувание межконфессиональной вражды в этот важный момент церковной истории Украины. Просим прихожан Свято-Владимирской церкви сохранять спокойствие, молиться и положить решение ситуации на промысел Божий, во всесильные руки Господни», – говорится в епархиальном заявлении.
Священнослужители также напомнили сторонникам автокефалии Украинской церкви о призыве Вселенского патриархата «воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести».
Ранее стало известно, что Одесская епархия Украины проголосовала за сохранение своего статуса в рамках Московского патриархата.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.