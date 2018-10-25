«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

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Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320.

По сравнению с существующей технологией новые светодиодные системы производства UTC Aerospace Systems снижают электропотребление, имеют более высокую степень надежности, а значит снижают трудоемкость и затраты на выполнение технического обслуживания самолетов.

Наземное техническое обслуживание является очень кропотливым процессом, который может занимать длительное время. В рамках программы «России» по оптимизации процессов технического обслуживания лайнеров было принято решение обновить системы крыльевых навигационных ламп на всем парке самолетов семейства A-320. Это позволит сократить затраты времени на обслуживание за счет существенного снижения количества замен осветительных огней.

Новые светодиодные огни полностью взаимозаменяемы с установленными в настоящее время на самолетах семейства Airbus A-320 огнями старого образца, поэтому все работы будут проводиться в режиме планового обслуживания, что никак не повлияет на расписание вылетов рейсов компании. Переоборудование всего парка самолетов семейства А320 «Россия» завершится до конца 2018 г.

Благодаря сочетанию инновационных функций, огни имеют более высокий срок службы и уровень надежности по сравнению с существующей технологией, что в конечном итоге приведет к снижению затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию летной техники. Оснащенные более долговечной LED-технологией светодиодные приборы показывают среднее время наработки в 40 000 часов полета. Каждый из огней содержит две мощные светодиодные системы, которые имеют повышенную яркость и снижают электропотребление.

Новые крыльевые навигационные лампы снабжены индикатором состояния жизненного цикла, который дает техническим специалистам авиакомпании информацию о необходимости их замены приблизительно за 1000 рабочих часов до падения световых характеристик ниже уровня, регламентированного Федеральным авиационным законодательством. В результате «Россия» может планировать замену этих устройств при прохождении плановых форм обслуживания воздушных судов.

Решение о модернизации навигационного освещения было разработано UTC Aerospace Systems. В 2017 году огни получили Сертификат одобрения (Supplemental Type Certificate) от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), а также недавно получили аналогичный сертификат от Министерства транспорта Канады.