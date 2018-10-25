Китайский МИД о прослушке айфона Трампа: Тот, кто опасается, может перейти на Huawei

Авторы новости о прослушке телефонов Дональда Трампа могли бы претендовать на «Оскар» за лучший сценарий. Так отреагировала на сенсацию New York Times днем 25 октября официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения, такое ощущение, что в настоящее время некоторые люди в США действительно не жалеют сил в погоне за премией "Оскар" за лучший сценарий», — заявила дипломат, слова которой приводит РИА Новости.

Представитель официального Пекина назвала публикацию американской газеты очередным фейком. Если у кого-то в США есть опасения по поводу надежности айфонов, то они могут перейти на телефоны фирмы Huawei, добавила дипломат.

«А если и тогда вы все еще будете чувствовать опасения, то ради обеспечения абсолютной безопасности можно полностью прекратить пользоваться современными средствами связи, оборвать все связи с внешним миром», – добавила Хуа Чуньин.

Ранее прессе дал комментарий пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле к подобным публикациям относятся с юмором, но выразил сожаление тем, что «газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности».