18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 65.75р
74.99р
17:06 25.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес
25.10.2018 13:48
Печать

Глава "Роснефти": США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом

США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин 25 октября.

"Налицо явный конфликт интересов, когда США, на протяжении десятилетий выступающие в роли приверженцев рыночной экономики, начинают смешивать взятую на себя роль регулятора с собственными торговыми, экономическими и политическими интересами. Однако история учит нас, что у такого рода политики есть и обратная сторона", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Его слова приводит РИА Новости.

"Так, эпоха национального протекционизма в конце 19-го и начале 20-го веков привела к значительной монополизации экономик, за что в конечном итоге пришлось расплачиваться как конечным потребителям, которые были вынуждены платить более высокую цену, так и странам, которые из-за ограничения конкуренции потеряли важный двигатель технологического процесса и инноваций", — продолжил он.

Сечин добавил, что ряд международных компаний оценивает рост затрат от торговых войн для конечных потребителей по всему миру в 10-15%. Кроме того, по оценкам ведущих мировых экономистов, торговые войны будут стоить мировому ВВП 0,5-0,8% – порядка 400-700 миллиардов долларов в год, отметил он.

"Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала ее тормозом", — заключил Сечин.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
25.10.2018 09:55

Казахстанский бизнес предлагает соль, макароны и водопроводные трубы

Петербургские предприниматели смогут найти новых партнеров из Казахстана во время делового форума, который состоится 13 ноября в торгово-промышленной палате нашего города.
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
24.10.2018 18:05

«Петербургская Недвижимость» приглашает за квартирами на «Ярмарку Недвижимости»

Выставка - ярмарка состоится 26 - 28 октября в «Экспофоруме»
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
24.10.2018 17:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:42

Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:31

«Победа» начала летать из Калининграда в Рим

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала летать по международному маршруту Калининград — Рим (аэропорт Фьюмичино).
«Главстрой-СПб»
24.10.2018 12:31

«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи на 48% в третьем квартале 2018 года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвела итоги деятельности в третьем квартале текущего года. За указанный период девелопер зафиксировал рост продаж на 48%, что на 6% выше средневзвешенных показателей по рынку.
ГК «Эталон»
24.10.2018 11:25

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ПАО Сбербанк и ПАО «Россельхозбанк» аккредитовали корпус 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.