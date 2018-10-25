Глава "Роснефти": США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом

США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин 25 октября.

"Налицо явный конфликт интересов, когда США, на протяжении десятилетий выступающие в роли приверженцев рыночной экономики, начинают смешивать взятую на себя роль регулятора с собственными торговыми, экономическими и политическими интересами. Однако история учит нас, что у такого рода политики есть и обратная сторона", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Его слова приводит РИА Новости.

"Так, эпоха национального протекционизма в конце 19-го и начале 20-го веков привела к значительной монополизации экономик, за что в конечном итоге пришлось расплачиваться как конечным потребителям, которые были вынуждены платить более высокую цену, так и странам, которые из-за ограничения конкуренции потеряли важный двигатель технологического процесса и инноваций", — продолжил он.

Сечин добавил, что ряд международных компаний оценивает рост затрат от торговых войн для конечных потребителей по всему миру в 10-15%. Кроме того, по оценкам ведущих мировых экономистов, торговые войны будут стоить мировому ВВП 0,5-0,8% – порядка 400-700 миллиардов долларов в год, отметил он.

"Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала ее тормозом", — заключил Сечин.