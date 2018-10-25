«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.

В рамках конференции инновационный Prevent Age курорт «Первая Линия. Health Care Resort» и южнокорейская клиника Chaum подписали меморандум о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает международный обмен опытом, совместную организацию обучающих семинаров и мастер-классов, конференций и других совместные проектов.

«Мы живём в прекрасное время, когда каждый может творить историю. И когда год назад мы создали курорт «Первая Линия», мы и подумать не могли, что поменяем и реально модифицируем жизнь более 1000 человек. И это только начало. Мы – пионеры комплексного Prevent-Age подхода в Санкт-Петербурге», – этими словами открыла конференцию основатель и идеолог курорта Мария Грудина.

«Цель нашей конференции – не только осветить мировые тенденции и показать, в каком направлении двигается мир и Россия в области healthcare – заботы о здоровье, но и дать практические инструменты каждому из Вас, помочь задуматься о том, как сохранить свое здоровье, молодость, красоту, а профессионалам – увидеть простые и технологичные инструменты для трансформации или дополнения своего подхода. И если каждый из вас уйдёт обновлённым, изменённым, то значит, задача конференции будет выполнена.

Я рада объявить о том, что сегодня мы подписываем меморандум о сотрудничестве с клиникой Чаум, и это – мостик между двумя инновационными подходами, западом и востоком, Россией и Кореей.

Мы также благодарим правительство Санкт-Петербурга в лице Советника Вице-губернатора Арфении Николаевны Тер-Минасовой за то, что мысля стратегически, утверждают его значимость», – продолжила Мария Грудина.

«С нынешнего момента мы планируем развивать наше сотрудничество и планируем проводить подобные конференции на постоянной основе. Сотрудничество с курортом «Первая Линия. Health Care Resort» позволит нам учиться друг у друга, обучать других специалистов, улучшая качество жизни людей» – добавил доктор и профессор клиники Chaum, Джонсеок Ким.

Совокупный опыт компаний позволит курорту «Первая Линия. Health Care Resort» предложить своим гостям новые программы оздоровления, включающие современные методики и процедуры.