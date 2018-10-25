Стихийное бедствие на Кубани более чем на полдня задержало поезд в Петербург и спровоцировало отмену двух авиарейсов

Настоящее стихийное бедствие на Кубани с торнадо, селевыми сходами, ливнями и разлившимися реками стало причиной задержки более десятка пассажирских поездов и отмены самолётов. Есть в списках и петербургские рейсы.

Смотреть в новом окне Подскажите в Сочи |ПВС|//vk.com

Так, 25 октября из-за размытия перегона Греческий – Кривенковская в Туапсинском районе Краснодарского края в пути задерживается двухэтажный поезд №36 «Северная Пальмира», следующий из Адлера в Петербург. Судя по сообщениям пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, состав прекратил движение в среду около десяти вечера и до сих пор не сдвинулся с места, так как восстановительные работы на путях всё ещё идут.

Сообщается, что пассажиры поезда обеспечены водой и едой. Организовано питание в поездах и на вокзалах Краснодара, Туапсе, Горячего Ключа. Родители с детьми размещены в комнатах отдыха на вокзалах. По предварительным данным, на восстановление участка железной дороги уйдет не менее трех дней.

Местные издания сообщают, что новые рейсы, которые должны были отправиться из Адлера и Сочи, временно отменены. Поезда, направляющиеся в обратную сторону, проследуют только до станции Краснодар. На сегодняшний день для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовлено 35 автобусов.

«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

На табло аэропорта Сочи между тем тоже появились сообщения об отмене рейсов. Так, сегодня в 21:55 в столицу Краснодарского края не прилетит рейс №4139 из Петербурга, а в 23:00 в город на Неве не отправится рейс №4140. Оба обслуживает авиакомпания «Северный ветер».

Напомним, 24 октября из-за проливных дождей оказался размыт кусок железной дороги на отрезке между станциями Туапсе и Кривенковская. Мощные потоки воды разрушили автомагистрали и даже целый мост. Затопленными оказались более двух тысяч домов в трех районах Краснодарского края. Есть погибшие и пропавшие без вести. Находящиеся на русском юге пользователи соцсетей публикуют видео, которые впечатляют масштабом стихийного бедствия.