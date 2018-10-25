Главный синоптик Петербурга предсказывает «день жестянщика». Но в ноябре потеплеет

«Птицы как люди, когда прижимает морозом и снегом, тогда и начинают активно мигрировать – переобуваться», – рассуждениями о переменах делится 25 октября в Facebook главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, скоро весь север европейской части России накроет снегом. Более того, в ближайшие выходные в Петербурге может случиться очередной «день жестянщика», ведь многие автомобилисты ещё не поменяли летнюю резину на зимнюю.

Впрочем, если отказаться от поездок до конца месяца, то можно пока и не переобуваться, отмечает Колесов, поскольку в начале ноября грядёт потепление. «Как было бы красиво в городе в начале следующей недели, только общественный транспорт и единичные машины», – мечтает синоптик.



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«Прогноз на выходные очень сложный. Мокрый снег, снег. В ночные часы постоянно отрицательные температуры. По югу области образование снежного покрова. А в пятницу еще относительно сухо, и все поедут на дачу :(, т.ч. надо быть готовыми», – пишет Александр Колесов.

Напомним, одним из первых «дней жестянщика» в этом году можно считать 8 октября, когда число утренних аварий в два раза превысило норму и мосты перекрыли битые машины. Два дня назад тоже заметно подморозило, и как раз в то утро под Петербургом и в области случилось несколько крупных ДТП.

В Финляндии тем временем уже вводятся зимние ограничения скорости. С сегодняшнего дня дорожники там меняют знаки, а автомобилисты – резину. Зимние шины в этой стране по закону обязательны с 1 декабря до конца февраля.