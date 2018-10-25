Атмосферное давление в Москве обновило рекордный минимум

Уровень атмосферного давления в Москве в ночь на 25 октября опустился до 725,7 мм рт. ст. (967,3 мб), тем самым обновив рекордный минимум для этой даты, сообщил сайт «Метеоновости».

Атмосферное давление в столице начало снижаться во вторник, 24 октября. Причиной стало приближение атлантического циклона со стороны Скандинавского полуострова и стран Балтии. По состоянию на 21:00 мск показатель составил 725,8 мм рт. ст. (967,4 мб) и не смог побить рекорд 1991 года — 966,8 мб.

Минимальное значение атмосферного давления в Москве для 25 октября было зафиксировано в 03:00 мск. Показатель оказался больше рекорда 1989 года на 6,3 мб.

По данным Гидрометцентра России, по состоянию на 12:00 мск атмосферное давление повысилось до 729 мм рт. ст.