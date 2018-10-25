ВТБ выплатит вкладчикам Международного банка Санкт-Петербурга 16,6 млрд рублей

ВТБ, действующий в качестве банка-агента Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 25 октября начал перечислять возмещение вкладчикам Международного банка Санкт-Петербурга, в котором ранее была введена временная администрация.

Как пояснили в кредитной организации, общий объем выплат составляет 16,6 млрд рублей. Клиенты МБСП могут претендовать на 100% суммы всех своих вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

По вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая , то есть 15 октября. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы вкладов.

Центробанк объявил о вводе временной администрации в МБСП 15 октября. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков». На ближайшие шесть месяцев управление банком перейдет Агентству страхования вкладов, за это время временная администрация должна будет оценить активы и обязательства петербургского банка и сделать выводы о его дальнейшей судьбе.