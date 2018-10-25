В Финляндии по делу о многомиллионном мошенничестве судят финских сообщников экс-главы Госзагрансобственности

В уездном суде Хельсинки началось рассмотрение дела о многомиллионном мошенничестве компании из Эспоо, жертвой которого стало Российского государство. Об этом сообщает Yle.

ГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента РФ (Госзагрансобственность) в 2010 году осуществила обменную сделку, по которой продала компании из Эспоо Rendement Nordic Oy жилищные акции и 64 объекта недвижимости, большая часть которых находится недалеко от центра Хельсинки. В списке также были объекты, полученные Россией в качестве военных репараций от Германии. В обмен на это от компании из Эспоо было получено офисное здание в отдалённом районе Лауттасаари. Стоимость объекта оценивается в 9 млн евро. В тот же день 64 объекта были проданы за 14,6 млн евро.

По данным прокуратуры, из полученной разницы директор финской компании перевел около 4,5 млн евро на счет консалтинговой фирмы в Швейцарии, которая распределила средства между участниками сделки. Генератором всей мошеннической схемы является 61-летний экс-глава Госзагрансобственности Евгений Поликарпов, который в России был признан виновным в мошенничестве Верховным судом в 2015 году. Подробнее об этом «Фонтанка» писала ранее.

На скамье подсудимых находятся пятеро: директор Rendement Nordic Oy и его сын; человек, оценивший объекты недвижимости; человек, который, как считает прокуратура, является в Финляндии доверенным лицом главного преступника; доверенное лицо директора, которое подготовило и оформило сделку.

Россия требует возмещения убытков от всех обвиняемых, находящихся в суде Хельсинки.