Путин присудил Вербицкой премию
Президент РФ Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год Людмиле Вербицкой – президенту Российской академии образования.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данная премия учреждена в 2016 году. Ее размер составляет 2,5 млн рублей.
Справка:
Людмила Алексеевна Вербицкая (род. 17 июня 1936 года, Ленинград) — советский и российский лингвист-русист, профессор СПбГУ, его ректор в 1994—2008 годах и затем президент. Доктор филологических наук (1977), президент Российской академии образования с 2013 года.