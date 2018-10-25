Путин присудил Вербицкой премию

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Людмила Алексеевна Вербицкая (род. 17 июня 1936 года, Ленинград) — советский и российский лингвист-русист, профессор СПбГУ, его ректор в 1994—2008 годах и затем президент. Доктор филологических наук (1977), президент Российской академии образования с 2013 года.