«Нажали на кнопочку, совпало — давай, да». Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме предложила заблокировать сайты знакомств

Сайты и приложения для знакомств привлекли внимание председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой. В комментарии агентству городских новостей «Москва» 25 октября парламентарий раскритиковала явление и предложила вообще «ограничить» Интернет.

Тамара Плетнева полагает, что сайты знакомств негативно влияют на современные отношения мужчин и женщин, в то время как раньше для создания пары нужно было «дружить и свататься».

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да», — заявила глава комитета Госдумы.

Плетнева также обратила внимание, что девушкам приходится «расхлебывать» последствия.

«Я считаю, что у нас сегодня девочки должны быть умные, ведь они же мамы будущие. Ребята как-то к этому проще относятся – переспал и ушел, а ей потом расхлебывать. Поэтому она должна думать больше», – заявила она.

В итоге она пришла к выводу, что лучше полностью ограничить Интернет.

«Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к сайтам и приложениям для знакомств], и чтобы вообще Интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят», — сказала Тамара Плетнева и предложила блокировать подобные ресурсы в Сети.

Парламентарий регулярно призывает российских женщин быть целомудренными. Накануне чемпионата мира по футболу она убеждала россиянок отказаться от интимных связей с иностранцами. Такая мера, по её мнению, необходима, чтобы предотвратить появление детей в неполных семьях. Во время скандала с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, она вступилась за него и посоветовала журналисткам не ходить по парламенту «с голыми пупками».

Ранее Тамара Плетнёва не менее зажигательно рассказала «Фонтанке» о том, что граждане, которых коснётся пенсионная реформа смогут требовать алименты от собственных детей.