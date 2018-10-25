«Левада-центр»: Работу Путина не одобряют вдвое больше россиян, чем год назад, в полтора раза чаще люди говорят, что «страна движется по неверному пути»

40% россиян считают, что «страна движется по неверному пути». Год назад так считали 27%. Количество тех, кто считает, что «дела идут в правильном направлении», сократилось за минувший год с 57% до 49%. Об этом сообщает «Левада-центр» в своём свежем исследовании одобрения институтов власти.

При этом количество тех, кто не одобряет работу Владимира Путина, выросло за год вдвое, с 17% в октябре 2017 года до 33% сегодня. Количество тех, кто одобряет деятельность действующего главы российского государства, за год сократилось с 82% до 66%.

Не так существенно падают рейтинги премьера Дмитрия Медведева. Количество тех, кто одобряет его работу, упало за год на четверть (с 46% до 34%). Не одобряют деятельность главы исполнительной власти страны 64% участников опроса. Год назад эта цифра составляла 53%.

Отношение россиян к своим депутатам в Государственной думе ФС РФ также несущественно ухудшилось. Сегодня работу парламентариев одобряет каждый третий (36%). Год назад – 41%. Не одобряют работу Вячеслава Володина и его коллег, сегодня почти 2/3 россиян (62%). Год назад деятельность нижней палаты российского парламента не одобрял лишь каждый второй (57%).

Опрос проведен 18–24 октября 2018 года. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

В начале октября социологи «Левада-центра» сообщили о троекратном росте «недоверия» к президенту России. При этом уровень «доверия» к президенту снижается, но растёт доверие к несистемной оппозиции.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».