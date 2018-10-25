В Кремле с юмором отнеслись к публикации о прослушке Россией личного «Айфона» Трампа

К чувству юмора апеллируют в Кремле, комментируя статью New York Times о том, что Россия и Китай прослушивают телефоны президента США Дональда Трампа.

«Спрашивайте в газете, газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации», – отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого 25 октября приводит РБК.

«В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором. Сожалеем в связи с тем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности», — добавил представитель Кремля.

Напомним, утром четверга в топ мировых новостей вышла тема о прослушке «Айфона» Трампа. Издание New York Times заявило, что разведки Пекина и Москвы регулярно слушают личные телефонные разговоры президента США. Журналистам эту информацию якобы сообщили анонимные источники в американских спецслужбах.