ДТП на Южном шоссе: «только в России при выезде на встречку вам могут приехать в зад»

ДТП иногда происходят в таких условиях, которые совсем к этому не располагают. О двух таких по-своему курьёзных авариях рассказывают очевидцы 25 октября.

«Только в России при выезде на встречку вам могут приехать в зад», – так прокомментировали утреннее столкновение на Южном шоссе в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Раньше ездуны по встречке были аккуратнее. Но уже второй день им не везёт», – отмечает Алина.

Фото: Alina Fedorova, vk.com/spb_today

Вторую аварию – на КАД – в группе описывают так же иронично: «Прекрасное утро на внешнем кольце перед Беляевским мостом – присоединяйтесь. Не забудьте еду, кофе и остальное необходимое. В этой пробке вы женитесь/выйдете замуж (если не успели), родите детей и встретите старость. И даже в таком режиме люди умудряются въехать в кого-то».