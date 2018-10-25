Спецназ штурмом взял квартиру менеджера УГМК по делу «Зимней вишни»

В Екатеринбурге прошел обыск у Евгения Мордовина, который занимался строительным бизнесом в Кузбассе.

Спецназ взломал дверь в квартире топ-менеджера УГМК, после чего полицейские и сотрудники Следственного комитет провели следственные действия в рамках расследования трагедии в кемеровском торговом центре. Об этом 25 октября сообщает издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Росгвардии.

Мордовин ранее занимался бизнесом в Кузбассе, в частности возглавлял компанию «Програнд» и отвечал за строительство в «Кузбассразрезугле».

В Уральской горно-металлургический компании рассказали, что следственные действия в отношении их сотрудника не связаны с их девелоперской деятельностью.