Происшествия
Спецназ штурмом взял квартиру менеджера УГМК по делу «Зимней вишни»
В Екатеринбурге прошел обыск у Евгения Мордовина, который занимался строительным бизнесом в Кузбассе.
Спецназ взломал дверь в квартире топ-менеджера УГМК, после чего полицейские и сотрудники Следственного комитет провели следственные действия в рамках расследования трагедии в кемеровском торговом центре. Об этом 25 октября сообщает издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Росгвардии.
Мордовин ранее занимался бизнесом в Кузбассе, в частности возглавлял компанию «Програнд» и отвечал за строительство в «Кузбассразрезугле».
В Уральской горно-металлургический компании рассказали, что следственные действия в отношении их сотрудника не связаны с их девелоперской деятельностью.
Справка:
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Многолетний глава региона Аман Тулеев покинул свой пост 1 апреля 2018 года, спустя неделю после трагедии. Ранее были задержаны и арестованы генеральный и технический директоры ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. В середине сентября к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей.